PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il massimo organo legislativo cinese ha avviato l’esame del progetto di legge sul settore finanziario, che prevede maggiori tutele per i consumatori e gli investitori nel settore, nonché nuove disposizioni che regolano la commercializzazione online di prodotti e servizi finanziari.
Il progetto è stato sottoposto a seconda lettura durante una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, che si concluderà venerdì.
La proposta di legge è concepita come una normativa fondamentale, completa e di portata generale per il settore finanziario cinese, fornendo orientamenti e un quadro normativo per l’ordinamento giuridico finanziario del Paese.
(ITALPRESS).
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