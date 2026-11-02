PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il massimo organo legislativo cinese ha avviato l’esame del progetto di legge sul settore finanziario, che prevede maggiori tutele per i consumatori e gli investitori nel settore, nonché nuove disposizioni che regolano la commercializzazione online di prodotti e servizi finanziari.

Il progetto è stato sottoposto a seconda lettura durante una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, che si concluderà venerdì.

La proposta di legge è concepita come una normativa fondamentale, completa e di portata generale per il settore finanziario cinese, fornendo orientamenti e un quadro normativo per l’ordinamento giuridico finanziario del Paese.

(ITALPRESS).