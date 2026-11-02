PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il massimo organo legislativo cinese ha avviato l’esame di un progetto di legge sul contrasto alla corruzione transfrontaliera, che comprende una disposizione volta a promuovere la creazione di un sistema globale di governance anticorruzione equo e imparziale.
Il progetto è stato presentato per la seconda lettura durante una sessione del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale del popolo, che si concluderà venerdì.
Il progetto precisa ulteriormente la finalità legislative e arricchisce i principi che guidano gli sforzi volti a contrastare la corruzione transfrontaliera.
(ITALPRESS).
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