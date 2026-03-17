PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 16 marzo 2026, mostra una nave cisterna in attracco al porto di Qingdao, nell’omonima città della provincia orientale cinese dello Shandong. La produzione industriale a valore aggiunto della Cina, un importante indicatore economico, è aumentata del 6,3% su base annua nei primi due mesi del 2026, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Secondo l’NBS, il ritmo è stato più rapido di 1,1 punti percentuali rispetto al livello di dicembre dello scorso anno. Nel solo mese di febbraio, la produzione industriale è cresciuta dello 0,83% rispetto a gennaio.

-Foto Xinhua-

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