PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 16 marzo 2026, mostra una veduta del porto di Tianjin nella Binhai New Area, a Tianjin, nella Cina settentrionale. La produzione industriale a valore aggiunto della Cina, un importante indicatore economico, è aumentata del 6,3% su base annua nei primi due mesi del 2026, hanno mostrato ieri i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (NBS). Secondo l’NBS, il ritmo è stato più rapido di 1,1 punti percentuali rispetto al livello di dicembre dello scorso anno. Nel solo mese di febbraio, la produzione industriale è cresciuta dello 0,83% rispetto a gennaio.

-Foto Xinhua-

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