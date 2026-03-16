PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei primi due mesi del 2026, la produzione cinese di petrolio greggio è tornata a crescere, mentre la lavorazione del greggio e la produzione di gas naturale hanno continuato ad aumentare, sottolineano oggi i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Da gennaio a febbraio, la produzione industriale di petrolio greggio della Cina ha raggiunto i 35,73 milioni di tonnellate, con un aumento dell’1,9% su base annua, invertendo il calo dello 0,6% registrato a dicembre 2025. Secondo i dati, la produzione media giornaliera si è attestata a 606.000 tonnellate.

Anche la lavorazione del petrolio greggio ha mantenuto una crescita costante durante il periodo. Il volume totale di greggio trattato nelle raffinerie industriali ha raggiunto i 122,63 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,9% su base annua, e un volume medio giornaliero di lavorazione pari a 2,079 milioni di tonnellate.

Nel frattempo, la produzione di gas naturale ha continuato a crescere costantemente. Secondo l’NBS, la produzione delle imprese industriali di dimensioni superiori a una soglia prestabilita ha raggiunto i 44,6 miliardi di metri cubi nei primi due mesi, con un aumento del 2,9% rispetto all’anno precedente, e una produzione media giornaliera di 760 milioni di metri cubi.

(ITALPRESS).