Cina: produzione annuale settore cerealicolo supererà 4.500 mld yuan entro 2030

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il valore annuo della produzione industriale del settore cerealicolo cinese dovrebbe superare i 4.500 miliardi di yuan (666,8 miliardi di dollari USA) durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), come dichiarato ieri da un funzionario.

Il settore cerealicolo soddisferà meglio la domanda della popolazione di alimenti di qualità superiore, più nutrienti e più salutari, ha affermato Liu Huanxin, a capo dell’Amministrazione nazionale per le riserve alimentari e strategiche, nel corso di una conferenza stampa.

Negli ultimi anni, l’industria cerealicola cinese ha mantenuto una crescita costante, con il valore complessivo della produzione industriale delle imprese del settore salito da 3.000 miliardi di yuan alla fine del periodo del 13esimo Piano quinquennale (2016-2020) a oltre 4.000 miliardi alla fine del periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

Liu ha affermato che, nonostante le attuali fluttuazioni del mercato cerealicolo internazionale, il mercato cinese è rimasto nel complesso stabile e la sicurezza alimentare del Paese è ben garantita.

Liu ha fatto riferimento a una recente previsione dell’Organizzazione meteorologica mondiale, secondo cui El Niño continuerà a rafforzarsi e potrebbe avere ripercussioni sulla produzione alimentare globale. Nel frattempo, i conflitti geopolitici stanno interrompendo le rotte di trasporto, facendo aumentare i prezzi dei fertilizzanti e i costi di produzione e accrescendo le incertezze sulla sicurezza alimentare globale.

Il funzionario ha affermato che la sicurezza alimentare della Cina poggia su una produzione stabile, riserve abbondanti e una forte capacità di trasformazione.

Dal punto di vista produttivo, la produzione cerealicola cinese è stata sostenuta dal costante miglioramento della capacità produttiva e dalla vasta estensione del territorio del Paese, che consente alle diverse regioni di compensare reciprocamente le fluttuazioni dei raccolti, ha spiegato Liu.

La produzione annuale cinese di cereali si mantiene sopra i 650 milioni di tonnellate dal 2015, superando per la prima volta i 700 milioni di tonnellate nel 2024 e raggiungendo i 715 milioni di tonnellate nel 2025. La disponibilità pro capite di cereali ha superato i 500 chili, un valore superiore alla media mondiale, fornendo una solida base per la sicurezza alimentare del Paese.

Sul fronte delle riserve, il rapporto tra scorte e consumo di cereali in Cina rimane ben al di sopra della soglia internazionale di sicurezza alimentare, compresa tra il 17 e il 18%, ha affermato Liu. In caso di fluttuazioni anomale del mercato, le riserve possono essere utilizzate per regolare domanda e offerta e contribuire a stabilizzare il mercato cerealicolo.

La Cina dispone inoltre di ottime capacità di trasformazione dei cereali. Il Paese conta circa 24.000 imprese di trasformazione attive, tra gli altri settori, nella lavorazione di cereali e oli alimentari, nella produzione di alimenti e condimenti, nella trasformazione dei mangimi e nella lavorazione avanzata. La capacità di trasformazione di farina, riso e oli alimentari è sufficiente a soddisfare la domanda interna, ha concluso Liu.

(ITALPRESS).