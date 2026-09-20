Cina: prodotti IA protagonisti alla China-ASEAN Expo di Nanning (2)

NANNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore interagisce con un robot umanoide durante la 23esima edizione della China-ASEAN Expo a Nanning, nella Regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, il 19 settembre 2026. I prodotti legati all’intelligenza artificiale sono protagonisti della China-ASEAN Expo, attualmente in corso, che richiama oltre 3.400 aziende provenienti dalla Cina, dai Paesi dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) e da altre parti del mondo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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