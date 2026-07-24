Cina: prodotti di design trainano i consumi dei turisti a Shanghai (2)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto prende le misure a Martial, un turista francese, in un negozio di abbigliamento a Shanghai, nella Cina orientale, il 22 luglio 2026.

Nel primo semestre del 2026, il numero di visitatori stranieri entrati nella municipalità è aumentato del 22% su base annua, grazie all’ampliamento delle politiche nazionali di esenzione dal visto. I prodotti dei designer cinesi sono emersi come un nuovo motore dei consumi in entrata. Anziché acquistare soltanto prodotti tradizionali cinesi, come tè e seta, i visitatori internazionali seguono sempre più spesso i consigli di shopping sui social media alla ricerca di borse, calzature, abbigliamento e altri prodotti realizzati da designer cinesi.

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(ITALPRESS).