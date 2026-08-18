Cina: procedono secondo i piani i lavori di ampliamento di Shanghai Disneyland

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shanghai Disneyland si prepara ad avviare i test sulle attrazioni della sua nuova area a tema Spider-Man, la nona area tematica del parco nonché terza opera di espansione dalla sua apertura, come dichiarato domenica scorsa dallo Shanghai Disney Resort.

La Worldwide Engineering Brigade, o “W.E.B.”, farà il suo debutto a Shanghai quando il parco inaugurerà la nuova area, secondo quanto riferito dal resort. La struttura W.E.B., concepita come un polo di ricerca e sviluppo all’avanguardia in cui eroi Marvel, inventori e ingegneri collaborano per sviluppare e testare tecnologie rivoluzionarie, immergerà i visitatori in un’avventura di Spider-Man incentrata sulla creatività e sull’ingegneria avanzata.

Gli sforzi di espansione del resort, tuttavia, vanno ben oltre il progetto dedicato a Spider-Man. Inoltre, sono in programma un potenziamento di “Soaring Over the Horizon”, l’attrazione simbolo del parco, e due nuovi hotel a tema adiacenti al parco, oltre a un complesso residenziale per i membri del cast, progettato per supportare il personale in prima linea nell’offrire agli ospiti esperienze indimenticabili.

Dalla sua apertura nel giugno 2016 fino alla fine di ottobre 2025, Shanghai Disneyland ha accolto oltre 100 milioni di visitatori.

Nel 2011, quando sono iniziati i lavori di costruzione dello Shanghai Disney Resort, Shanghai ha accolto 230 milioni di visitatori nazionali e generato entrate turistiche per circa 278,6 miliardi di yuan (circa 41 miliardi di dollari USA). Nel 2025, queste cifre sono salite a 416 milioni di visitatori nazionali e 566,68 miliardi di yuan di entrate, secondo le autorità locali per la cultura e il turismo.

La forte crescita del turismo in entrata in Cina, sostenuta dall’ampliamento delle politiche di ingresso senza visto, ha ulteriormente incrementato l’affluenza a Shanghai Disneyland, in particolare tra i visitatori provenienti da Giappone, Repubblica di Corea e dai Paesi del Sud-est asiatico.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).