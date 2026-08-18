Cina: Unitree debutterà domani alla Borsa di Shanghai

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il produttore cinese di robot Unitree Robotics debutterà domani sullo STAR Market, il listino per l’innovazione sci-tech della Borsa di Shanghai.
Lo ha annunciato ieri la società in una comunicazione alla Borsa di Shanghai. La società, con sede a Hangzhou, sarà quotata a un prezzo di offerta di 150,8 yuan (circa 22,2 dollari) per azione, che dopo l’offerta pubblica iniziale porterà la sua capitalizzazione di mercato stimata a circa 60,993 miliardi di yuan, secondo quanto riportato nell’annuncio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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