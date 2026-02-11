Cina: primo recupero in mare per una capsula di rientro di un veicolo spaziale

WENCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha condotto con successo, nella giornata di oggi, la sua prima operazione marittima di ricerca e recupero della capsula di rientro di un veicolo spaziale con equipaggio, come dichiarato dalla China Manned Space Agency.

Il veicolo spaziale Mengzhou (“nave dei sogni”), un veicolo cinese di nuova generazione per missioni con equipaggio, ha condotto con successo un test di interruzione con pressione dinamica massima, effettuando un ammaraggio sicuro in acqua. L’operazione è stata svolta durante un test di volo dimostrativo e di verifica a bassa quota del razzo vettore Long March-10.

Alle 12:20 (ora di Pechino), il team di ricerca e soccorso marittimo ha completato il recupero della capsula di rientro. Il successo dell’operazione fornisce un’importante esperienza per le successive operazioni della stazione spaziale e per l’allunaggio con equipaggio, come dichiarato dall’agenzia.

Il veicolo spaziale Mengzhou è progettato principalmente per l’esplorazione lunare con equipaggio cinese, e può essere utilizzato anche per le operazioni della stazione spaziale. La sua capsula di rientro può essere riutilizzata più volte.

(ITALPRESS).