Cina prevede espansione record del maggior parco a tema ghiaccio al mondo

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Harbin Ice-Snow World, nella Cina nord-orientale, il più grande parco a tema dedicato al ghiaccio e alla neve al mondo, stabilirà un nuovo record questo inverno, ampliando la propria superficie a 1,25 milioni di metri quadrati, con un utilizzo complessivo di 400.000 metri cubi di ghiaccio e neve.

L’annuncio è stato fatto lunedì durante la cerimonia di apertura dell’evento promozionale della stagione del ghiaccio e della neve 2026-2027, organizzato dall’associazione provinciale per la promozione dello sviluppo del turismo del ghiaccio e della neve dello Heilongjiang.

Nel febbraio di quest’anno, questa celebre attrazione invernale di Harbin, capoluogo dello Heilongjiang, ha accolto oltre 120.000 visitatori in un solo giorno, un massimo storico, ricevendo apprezzamenti da turisti nazionali e internazionali.

Il parco dovrebbe presentare questo inverno oltre 1.000 strutture di ghiaccio e neve, con sei grandi sezioni dedicate a paesaggi a tema, esperienze di svago, spettacoli, competizioni su ghiaccio e neve, proprietà intellettuali a tema e servizi di supporto, offrendo un’esperienza invernale coinvolgente. I punti di riferimento principali, come l’ingresso del parco e la torre principale, saranno sottoposti a lavori di potenziamento.

Saranno migliorate anche l’esperienza dei visitatori e le performance. “I paesaggi chiave saranno rinnovati e ci saranno più esperienze interattive”, ha dichiarato Sun Zemin, promotore dell’Harbin Ice-Snow World.

Per rafforzare l’integrazione tra sport e turismo, l’Harbin Ice-Snow World collaborerà con l’ufficio sportivo municipale di Harbin per ospitare una serie di eventi sportivi su ghiaccio e neve, tra cui curling e hockey su ghiaccio, al fine di promuovere gli sport invernali.

Il parco a tema è ora nel pieno dei preparativi per la stagione del ghiaccio e della neve 2026-2027.

La Cina ha varato un ambizioso piano per sviluppare la propria economia del ghiaccio e della neve come nuovo motore economico, puntando a una dimensione complessiva del mercato di 1.200 miliardi di yuan (circa 178,3 miliardi di dollari USA) entro il 2027 e di 1.500 miliardi di yuan entro il 2030, secondo una linea guida pubblicata dal Consiglio di Stato nel 2024.

Sfruttando questa opportunità, Harbin sta attuando una serie di misure per regolamentare il mercato e orientare i turisti, con l’obiettivo di continuare a ottimizzare l’esperienza turistica, aggiungendo nuovo slancio economico attraverso l’utilizzo delle proprie risorse legate al ghiaccio e alla neve.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)