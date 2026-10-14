Arabia Saudita, quattro persone ferite a Riad a causa della caduta di schegge di missili

RIAD (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite a Riad a causa della caduta di schegge generate dall’intercettazione di missili, mentre un incendio di limitata entità è scoppiato a seguito dell’attacco a un edificio amministrativo della società Aramco a Dhahran. Lo ha reso noto la Difesa civile saudita.

Secondo quanto comunicato dalle autorità saudite, le schegge sono cadute nella capitale a seguito dell’intercettazione di due missili da crociera lanciati dagli houthi.

Tra i feriti ci sono due donne, un uomo e un bambino. Sono stati registrati anche “danni materiali limitati a 15 abitazioni”. L’attacco ha inoltre interessato un edificio amministrativo di Aramco a Dhahran, dove si è sviluppato un incendio contenuto.

La coalizione a guida saudita continua a riferire di intercettazioni di missili e droni lanciati dagli houthi verso il territorio del Regno.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).