L’Ambasciatore d’Italia in Croazia Trichilo alla mostra “Femininologia 2026”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Croazia, Paolo Trichilo, è intervenuto all‘inaugurazione della mostra “Femininologia 2026”, ospitata dal Museo Archeologico di Zagabria. Secondo quanto riferisce una nota l’esposizione, realizzata con il supporto dell’Istituto italiano di Cultura, è il frutto della collaborazione tra l’Associazione croata degli artisti visivi e dei critici d’arte (HULULK), il Museo di Villa Lattes e il Comune di Istrana – Treviso. Curata dalla Presidente di HULULK, Sanda Stanacev Bajzek, e dalla Direttrice del Museo di Villa Lattes, Elena Agosti-entrambe presenti all’evento -, essa propone opere di artiste italiane e croate impegnate sul tema del femminile e offre al pubblico un’occasione di riflessione sull’uso di linguaggi diversi che vanno dalle tecniche tradizionali a quelle più attuali.

Nel suo intervento l’Ambasciatore Trichilo, ricordando che proprio in questi giorni è stata celebrata la Giornata dell’arte contemporanea italiana, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, evidenziando come essa rappresenti un esempio concreto dell’intensa collaborazione e delle sinergie in ambito culturale e artistico tra Italia e Croazia, valorizzando la ricerca artistica.

-Foto Ambasciata d’Italia in Croazia-

(ITALPRESS).