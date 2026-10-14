Ambasciata d’Italia in Georgia: evento celebrativo della Settimana della lingua italiana nel mondo

TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Si è svolto ieri presso la storica Biblioteca Nazionale della Georgia il primo evento celebrativo della XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM), iniziativa nata nel 2001 da un’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca, con il successivo affiancamento della Confederazione Svizzera, che si svolge annualmente sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e mira a promuovere il patrimonio linguistico e culturale italiano all’estero.

Ogni Settimana è dedicata a un tema diverso, che serve da filo conduttore per un ricco programma di conferenze, mostre e incontri. La XXVI edizione della SLIM, dedicata al tema “Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l’italiano”, mira a esplorare il profondo legame tra la nostra lingua, cultura e creatività. Secondo quanto precisa una nota, la Settimana della Lingua Italiana nel Mondo è iniziata con il simposio ideato dall’Ambasciata d’Italia, sostenuto da Silk Hospitality e realizzato in coordinamento con il Comitato della Società Dante Alighieri di Tbilisi in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi.

Al simposio intitolato “Le radici dell’Umanesimo Universale e i grandi precursori del Rinascimento” e inaugurato dall’Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono e dal Direttore della Biblioteca Nazionale della Georgia Konstantine Gamsakhurdia, hanno partecipato come relatori gli ospiti illustri, tra cui Davide Rondoni, acclamato poeta, scrittore e drammaturgo italiano, il Cavaliere della Stella d’Italia David Magradze, famoso poeta georgiano, vincitore di vari premi letterari, conosciuto e amato in Italia, e Pierluigi Vercesi, il noto giornalista italiano e autore di saggi storici.

“Abbiamo deciso di dedicare il simposio a due ricorrenze importanti: la XXVI Settimana della Lingua Italiana nel Mondo e 800esimo anniversario della morte di San Francesco di Assisi”, ha detto l‘Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono. “L’idea di organizzare questo evento è nata durante la visita a Tbilisi del Segretario Generale della Società Dante Alighieri, Prof. Alessandro Masi, che ha proposto al pubblico georgiano la lectio magistralis ‘Trittico italiano: Giotto, Francesco, Dante e la nascita dell’umanesimo italiano’. Per approfondire questi temi, oggi abbiamo qui brillanti relatori che ci parleranno di grandi personalità italiane e georgiane che hanno segnato profondamente la storia dell’Umanesimo, dando inizio al cammino verso la modernità”.

Il vero protagonista dell’evento, al quale hanno presenziato il Presidente del Comitato della Cultura del Parlamento della Georgia Giorgi Gabunia, l’amministratore apostolico del Caucaso dei Latini monsignor Giuseppe Pasotto, e numerosi appassionati della lingua e della cultura italiana, è stato il preziosissimo incunabolo del 1481 della Divina Commedia, custodito al Museo del Libro della Biblioteca Nazionale della Georgia, l’unica edizione quattrocentesca stampata a Firenze, la patria del Sommo Poeta. Questa rarissima edizione (cui circa 180 copie sopravvissute sono custodite in grandi biblioteche e collezioni in tutto il mondo) è stata esposta appositamente per il simposio tenutosi presso la Biblioteca Nazionale della Georgia.

-Foto Ambasciata d’Italia in Georgia-

(ITALPRESS).