Ecuador, all’impresa italiana Dedalus un contratto per la digitalizzazione del sistema sanitario

QUITO (ECUADOR) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia in Ecuador, Giovanni Davoli, ha partecipato all’evento di lancio del progetto di digitalizzazione integrale del sistema sanitario ecuadoriano aggiudicato all‘impresa italiana Dedalus. Secondo quanto precisa una nota dell’Ambasciata, la compagnia, fondata a Firenze nel 1982, è specializzata nelle soluzioni informatiche per la salute, ai primi posti nei ranking internazionali del settore. Dedalus è oggi presente in 38 paesi fornendo servizi a oltre mezzo miliardo di persone.

Nel mese di settembre si è concluso il contratto (per un valore di 117 milioni di dollari) tra Dedalus e la Compagnia delle telecomunicazioni ecuadoriana (Cnt), incaricata dal ministero della Salute di realizzare il progetto, dopo una trattativa con il governo di Quito accompagnata dall’Ambasciata d’Italia.

La compagnia italiana si è già messa al lavoro con un orizzonte temporale di 7 anni; un percorso alla fine del quale “l’Ecuador sarà all’avanguardia continentale e un esempio per il resto del Sudamerica nella digitalizzazione integrale del sistema di salute”, ha commentato Ronald Spina, direttore generale di Cnt. Vincenzo Giannattasio, executive vice president, era presente all’evento in rappresentanza di Dedalus, così come il ministro della Salute dell’Ecuador, Juan Carlos Aveiga Parra.

-Foto Ambasciata d’Italia in Ecuador Quito-

(ITALPRESS).