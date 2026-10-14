Medio Oriente, Egitto “Impegno per la pace e per la soluzione a due Stati”

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – A un anno dal vertice di pace di Sharm el-Sheikh, l’Egitto ribadisce il proprio impegno a consolidare la pace in Medio Oriente e a promuovere una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese basata sulla soluzione a due Stati.

Secondo quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri egiziano, il Cairo rinnova il pieno sostegno agli sforzi del presidente statunitense Donald Trump per attuare il piano di pace per Gaza e conferma il proprio impegno a coordinarsi con Washington e con i partner regionali e internazionali per consolidare il cessate il fuoco, garantire l’afflusso continuativo degli aiuti umanitari, completare il ritiro israeliano dalla Striscia e avviare la seconda fase del piano, compresi gli interventi di ripresa precoce e ricostruzione.

L’Egitto sottolinea inoltre la necessità di cogliere l’opportunità offerta dal piano per avviare un percorso politico credibile, affrontare le cause profonde del conflitto e prevenire nuove escalation.

L’obiettivo è una pace giusta e duratura, fondata sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est capitale, nel rispetto del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e della sicurezza di tutti i popoli della regione.

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