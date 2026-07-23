Cina: presentato piano quinquennale per promuovere modernizzazione dei porti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha presentato un piano quinquennale per modernizzare i propri porti di ingresso durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), nell’ambito degli sforzi per ampliare ulteriormente l’apertura e promuovere la cooperazione internazionale.

Il piano, pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione generale delle dogane (GAC) e dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, ha sottolineato che entro il 2030 il Paese compirà progressi significativi nella modernizzazione dei porti, grazie a una rete portuale più efficiente, infrastrutture ammodernate, una più ampia applicazione delle tecnologie intelligenti, collegamenti transfrontalieri più fluidi, una governance più solida e misure di sicurezza più efficaci.

Entro il 2035, la Cina punta ad aver sostanzialmente completato la modernizzazione dei propri porti di ingresso, fornendo un solido sostegno allo sviluppo di alta qualità e alla sicurezza nazionale.

“Il piano funge da modello per lo sviluppo portuale del Paese durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale”, ha dichiarato Zhang Baofeng, vice direttore della GAC.

Zhang ha affermato che la Cina si concentrerà sulla costruzione di porti di ingresso più sicuri, efficienti, intelligenti, ecologici e meglio governati nel rispetto dello Stato di diritto, accelerando al contempo lo sviluppo di porti moderni di livello mondiale.

(ITALPRESS).