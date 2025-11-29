Cina: presentate a Pechino monete commemorative per l’Anno del Cavallo (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Sogna in grande per il 2026. Ecco l’ultimo gioiello: la moneta dell’Anno del Cavallo da 10 kg in oro massiccio, emessa dalla Banca Popolare Cinese. Il 26 novembre, la banca ha emesso una serie di monete commemorative per celebrare il 2026, l’Anno del Cavallo. La collezione, composta da sei monete d’oro, quattro d’argento e una di platino, ha corso legale in Cina. La moneta più importante è un pezzo d’oro circolare da 10 chilogrammi, del diametro di 180 millimetri, con un valore nominale di 100.000 yuan (circa 14.113 dollari). La sua emissione è limitata a sole 18 unità.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).