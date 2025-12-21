HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì a Milano si è tenuta una conferenza di presentazione sulle operazioni doganali speciali estese a tutta l’isola del Porto di Libero Scambio di Hainan (FTP). All’evento hanno partecipato oltre 80 ospiti provenienti dagli ambienti politici e imprenditoriali italiani.

Il console generale cinese a Milano, Liu Kan, ha dichiarato che, ampliando l’apertura attraverso lo sviluppo del FTP di Hainan, la Cina creerà nuovi canali per l’ingresso degli investimenti esteri nel mercato cinese e per l’espansione internazionale delle imprese cinesi. Il FTP di Hainan offrirà nuove opportunità ai Paesi per realizzare una cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti con la Cina. Ha inoltre invitato gli italiani a investire o fare affari a Hainan per condividere i benefici dell’apertura.

Mario Boselli, presidente della Italy China Council Foundation, ha affermato che il mercato cinese è di importanza vitale e rappresenta anche una piattaforma chiave di collegamento tra l’Europa e i mercati asiatici. Il FTP di Hainan può fungere da hub e porta d’accesso per le aziende italiane verso la Cina e l’Asia. Hainan attribuisce grande importanza agli investimenti italiani e auspica che le imprese italiane colgano le opportunità di investimento a Hainan per raggiungere risultati di reciproco vantaggio.

Rappresentanti dell’Hainan International Economic Development Bureau, della Camera di Commercio Italia-Hainan e del gruppo italiano Chiesi hanno condiviso le proprie valutazioni su come le aziende italiane possano sfruttare le politiche preferenziali del FTP di Hainan, come dazi zero ed esenzioni doganali per la lavorazione a valore aggiunto, per rafforzare la cooperazione tra Hainan e l’Italia in settori quali i beni di consumo di fascia alta, l’economia marittima, la manifattura avanzata, la sanità e l’energia verde.

La presentazione è stata organizzata congiuntamente dal Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, dalla Italy China Council Foundation e dall’Ufficio per gli Affari Esteri della provincia di Hainan.

(ITALPRESS).