Cina presenta piano quinquennale per rafforzare base industriale e settore manifatturiero

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi la Cina ha pubblicato un piano quinquennale per accelerare il potenziamento delle proprie capacità industriali di base, compiendo un ulteriore passo avanti verso la costruzione di una potenza manifatturiera guidata dall’innovazione.

Il documento, pubblicato congiuntamente dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione e da altri dipartimenti governativi, chiede sforzi integrati per conseguire progressi tecnologici e favorirne l’applicazione, affrontando sistematicamente le carenze della base industriale cinese e realizzando un potenziamento complessivo verso una maggiore innovazione, una più ampia autosufficienza e una qualità superiore.

La base industriale, fondamento della competitività manifatturiera, comprende una serie di ambiti, tra cui componenti

fondamentali, materiali di base e software di base, nonché i relativi talenti, le condizioni di mercato e il contesto delle politiche.

Sebbene negli ultimi decenni la Cina abbia creato il sistema industriale più grande e completo al mondo, la sua base industriale rimane un punto debole, secondo gli esperti.

“Il problema più critico è che tale base nel Paese è ampia ma non solida”, ha dichiarato Zhou Ji, membro dell’Accademia cinese di ingegneria. Zhou ha evidenziato uno squilibrio strutturale, ovvero un eccesso di offerta di prodotti di fascia bassa a fronte di una carenza di quelli di fascia alta.

Persistono vulnerabilità e rischi, in particolare in settori come i circuiti integrati e il software industriale, ha osservato Zhou.

Mentre la Cina persegue uno sviluppo economico di alta qualità e porta avanti la sua nuova spinta verso l’industrializzazione, il rafforzamento e il potenziamento della sua base industriale sono diventati sempre più cruciali.

Secondo il piano pubblicato oggi, entro il 2030 le debolezze della base industriale cinese saranno significativamente attenuate, mentre le capacità complessive della base industriale del Paese raggiungeranno livelli avanzati su base internazionale, fornendo così un solido sostegno alla costruzione di un sistema industriale moderno incentrato sulla manifattura avanzata.

Entro tale data, secondo il piano, dovrà inoltre essere sviluppata una nuova generazione di imprese manifatturiere leader in singoli segmenti di mercato e di imprese specializzate denominate “piccoli giganti” nel settore della base industriale.

(ITALPRESS).