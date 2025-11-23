JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il premier cinese Li Qiang ha espresso sabato la disponibilità a collaborare con la parte italiana per promuovere continuamente un’apertura reciproca.
Li ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, a margine del 20esimo Vertice del G20 in programma qui sabato e domenica.
Li ha aggiunto che la parte cinese è disposta a rafforzare la connettività e le sinergie con l’Italia nei mercati e nei settori industriali, promuovendo uno sviluppo ottimizzato ed equilibrato del commercio bilaterale.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]