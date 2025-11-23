JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato sabato che la Cina è pronta a rafforzare l’allineamento delle strategie di sviluppo con l’Italia e a costruire una partnership strategica più stabile e fruttuosa tra i due Paesi.

Li ha rilasciato queste dichiarazioni durante un incontro con la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, a margine del 20esimo Vertice del G20 in programma qui sabato e domenica.

