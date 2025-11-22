JOHANNESBURG (SUDAFRICA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è disposta a lavorare con il Sudafrica per salvaguardare il sistema commerciale multilaterale, ha dichiarato venerdì a Johannesburg il premier cinese Li Qiang durante un incontro con il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa.

Li ha anche promesso che la Cina è pronta a lavorare con il Sudafrica per rafforzare la collaborazione su piattaforme come il BRICS e il Gruppo dei 20, promuovere la riforma del sistema di governance globale e proteggere gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo.

