QINGDAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone l’8 ottobre 2026, mostra delle navi per il trasporto merci che attraccano al porto di Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Il porto, uno snodo internazionale del trasporto marittimo nell’Asia nord-orientale, ha ampliato la propria rete di collegamenti marittimi, aggiungendo 16 rotte per il commercio estero dall’inizio dell’anno. Il porto gestisce ora quasi 240 rotte di questo tipo, collegando oltre 700 porti in più di 180 Paesi e regioni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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