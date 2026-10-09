Malta, Abela punta sul turismo di qualità con la strategia Vision 2050

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il successo del turismo a Malta non può essere misurato soltanto dal numero di persone che transitano dai porti e dall’aeroporto del Paese. Lo ha dichiarato il primo ministro Robert Abela, sottolineando la necessità di coniugare turismo di qualità e qualità della vita.

Intervenendo alla cerimonia inaugurale del Summit globale del World Travel & Tourism Council (WTTC), presso il Mediterranean Conference Centre di La Valletta, Abela ha affermato che il futuro del settore deve puntare a creare valore per i visitatori, le imprese, i lavoratori e le comunità locali.

Il premier ha richiamato la strategia Malta Vision 2050, che mira a promuovere un modello turistico capace di generare benefici per tutte le parti coinvolte. Le destinazioni responsabili, ha aggiunto, devono guardare oltre il numero degli arrivi per valutare i risultati del settore.

“La scelta del governo è chiara”, ha dichiarato Abela, spiegando che l’obiettivo è continuare a migliorare la qualità della vita e aumentare i redditi dei cittadini, consentendo al contempo alle imprese private di investire nel quadro delineato dalla Malta Vision 2050.

Il primo ministro ha inoltre osservato che il turismo è in evoluzione, con i viaggiatori sempre più interessati a esperienze autentiche. Ha evidenziato anche la crescente attrattiva di Malta come destinazione turistica durante tutto l’anno.

Lo scorso anno le isole maltesi hanno accolto oltre quattro milioni di turisti, con una spesa complessiva superiore a 3,9 miliardi di euro. Nei primi otto mesi di quest’anno, gli arrivi hanno superato quota 3,1 milioni, generando una spesa vicina ai tre miliardi di euro.

Abela ha infine sottolineato la crescita dell’economia maltese, il cui valore è passato dai 14,5 miliardi di euro del 2019 agli attuali 25 miliardi.

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(ITALPRESS).