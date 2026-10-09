Repubblica Ceca al voto per Senato e comuni, è il primo test per Babis

PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – Oggi e domani la Repubblica Ceca torna alle urne per due appuntamenti elettorali: le elezioni comunali e il primo turno per il rinnovo di un terzo del Senato, ovvero 27 degli 81 seggi della Camera alta. Il voto si tiene oggi dalle 14 alle 22 e domani dalle 8 alle 14; l’eventuale ballottaggio per il Senato è previsto il 16 e 17 ottobre. Alle comunali possono votare i cittadini cechi maggiorenni e, a determinate condizioni, anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea residenti in Repubblica Ceca. Si eleggono i consigli comunali e, nel caso di Praga, il consiglio della capitale, composto da 65 membri. Per il Senato votano invece i cittadini cechi che abbiano compiuto 18 anni entro il secondo giorno del voto; il sistema è maggioritario a doppio turno e il candidato deve ottenere la maggioranza assoluta al primo turno per evitare il ballottaggio. Il voto rappresenta un importante test politico per i partiti nazionali, perché arriva dopo le elezioni parlamentari del 2025 e consente di misurare il consenso sul territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta ad Azione dei cittadini insoddisfatti (Ano), il movimento del premier Andrej Babis, ma anche a Sindaci e indipendenti (Stan), Partito democratico civico (Ods), Tradizione, responsabilità e prosperità (Top 09) e Partito dei pirati cechi (Pirati), che si confrontano sia nelle amministrazioni locali sia nella corsa al Senato. Praga sarà uno dei principali terreni di confronto. Per la carica di sindaco si presentano, tra gli altri, Tomas Portlik per la coalizione Spolu, Jan Hubauser per Ano, Petr Hlavacek per Stan, Tereza Nislerova per i Pirati e Adam Scheinherr per Praha Sobe. L’attuale sindaco Bohuslav Svoboda non si ricandida. Anche il rinnovo del Senato presenta alcune sfide di rilievo nella capitale. A Praga 1 non si ricandida la senatrice Ods Miroslava Nemcova: tra i candidati figurano lo scrittore Jiri Padevet, sostenuto da Stan, il sindaco di Praga 7 Jan Cizinsky e il medico Jan Dudra, candidato di Ano. A Praga 5 il senatore uscente Vaclav Laska cerca la riconferma, sfidato tra gli altri da Radko Sablik, sostenuto da Ods, Kdu-Csl e Stan, da Zdenek Sarapatka e dall’esponente di Ano Lubomir Broz. A Praga 9, infine, il senatore uscente David Smoljak affronta tra gli altri la candidata Ods Dagmar Peckova e il candidato Ano Radek Zalud.

I sondaggi mostrano un quadro competitivo, soprattutto a Praga. A livello nazionale, l’ultima rilevazione Ipsos disponibile, realizzata tra l’8 e il 12 settembre su 1.084 intervistati, indicava Ano al 31,4%, Stan al 16,6%, Ods al 14%, Pirati al 7,9% e Spd al 7,1%. Per le comunali di Praga, invece, i risultati variano sensibilmente a seconda dell’istituto: un sondaggio Ipsos di agosto attribuiva il 23,4% a Spolu, il 17,9% a Stan e il 17,6% ad Ano, mentre una rilevazione Median di settembre indicava Ano al 23,3%, Stan al 22,6% e Spolu al 13,9%.

– foto IPA Agency –

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