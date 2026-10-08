Trump “Discussioni produttive con l’Iran, non attaccheremo prima delle elezioni di midterm”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo conducendo discussioni produttive con la Repubblica Islamica dell’Iran. Voglio chiarire a tutti che, sebbene l’Iran versi in condizioni pessime – sia economicamente che militarmente – e nonostante il blocco rimanga pienamente in vigore (con petrolio che fluisce attraverso lo Stretto di Hormuz in quantità record: 22 milioni di barili solo la scorsa notte, senza che nemmeno un barile provenisse dall’Iran o fosse diretto verso di esso!), non attaccheremo l’Iran in alcun momento prima delle elezioni di metà mandato che si terranno negli Stati Uniti il 3 novembre. L’Iran non avrà armi nucleari”. Così su Truth il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

PUTIN VEDE PEZESHKIAN, “RUSSIA PRONTA A TUTTO PER SOLUZIONE”

La Russia è pronta a fare tutto il possibile per contribuire a risolvere la situazione in Iran. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, durante un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshekian in Turkmenistan, come riportano alcuni media russi. “Naturalmente, la questione più urgente oggi è la situazione nella regione”, ha affermato il leader russo. “Conoscete la nostra posizione. Da parte nostra, siamo pronti a fare tutto il possibile per aiutarvi a risolvere questa situazione. Sappiamo che l’Iran sta compiendo sforzi concreti per porre fine al conflitto, scoppiato senza alcuna colpa da parte sua, senza alcuna colpa dell’Iran”, ha aggiunto

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