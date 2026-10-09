HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni clienti scelgono i prodotti in un negozio duty-free a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il 7 ottobre 2026. Secondo la dogana locale, l’autorità doganale ha supervisionato acquisti duty-free offshore per un valore di 855 milioni di yuan (circa 126,8 milioni di dollari statunitensi) durante i sette giorni di vacanze per la Festa nazionale, dal primo al 7 ottobre, con 123.000 visite per acquisti e 696.800 articoli.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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