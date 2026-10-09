TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno libico, Emad Trabelsi, ha ricevuto a Tripoli l’omologo tunisino Khaled Nouri, in visita ufficiale. E secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Interno libico Emad Trabelsi sul proprio account Facebook ufficiale, l’incontro ha affrontato la cooperazione in materia di sicurezza, il coordinamento congiunto e lo scambio di competenze, a sostegno della sicurezza e stabilità dei due Paesi.

Trabelsi ha partecipato alle celebrazioni per il 62° anniversario della Giornata della Polizia libica. Ha ricordato la storia della polizia, i caduti e la scuola ufficiali fondata nel 1976. Ha ribadito l’impegno contro contrabbando e immigrazione irregolare, respingendo ogni forma di insediamento dei migranti e ogni minaccia alla sicurezza. Ha affermato che la sicurezza della Tunisia è sicurezza della Libia e viceversa, e che le relazioni storiche impongono di continuare la cooperazione.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).