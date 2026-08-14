PECHINO (CINA) (XINHUA) – Un portavoce del ministero cinese degli Esteri ha dichiarato mercoledì che la cosiddetta dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dei Paesi interessati alla Conferenza sul disarmo è stata dettata esclusivamente da motivazioni politiche, aggiungendo che la Cina esorta i Paesi interessati a smettere di abusare dei meccanismi multilaterali di controllo degli armamenti.

Alla Conferenza sul disarmo dell’11 agosto, gli Stati Uniti e i Paesi interessati hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, sostenendo che le recenti attività di test missilistici nell’area del Pacifico non abbiano rispettato le “prassi standard” di preavviso, aumentando così il rischio di errori di valutazione e compromettendo la stabilità nella regione. Inoltre, i Paesi interessati dovrebbero attuare il Codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici. Si ritiene che la dichiarazione congiunta sia diretta contro il lancio di prova da parte della Cina di un missile balistico lanciato da un sottomarino a luglio.

Interpellato in merito, il portavoce Guo Jiakun ha affermato che la cosiddetta dichiarazione congiunta degli Stati Uniti e dei Paesi interessati alla Conferenza sul disarmo, che ha invocato il Codice di condotta dell’Aia contro la proliferazione dei missili balistici e ha alluso al test missilistico della Cina, è stata dettata esclusivamente da motivazioni politiche e rivela pienamente la loro ipocrisia e i loro doppi standard.

La Cina esorta i Paesi interessati a smettere di abusare dei meccanismi multilaterali di controllo degli armamenti, a sostituire il confronto irrazionale con un dialogo sincero e a creare le condizioni necessarie per rafforzare il dialogo e gli scambi nel settore del controllo degli armamenti, ha aggiunto Guo.

(XINHUA).