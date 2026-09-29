PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è disposta a mantenere la comunicazione e gli scambi con gli Stati Uniti attraverso il dialogo intergovernativo sull’intelligenza artificiale e altri canali, poiché ciò è parte integrante della visione di un rapporto costruttivo tra i due Paesi improntato alla stabilità strategica e basato su rispetto, equità e reciprocità. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero cinese degli Esteri Guo Jiakun.

Guo ha rilasciato queste dichiarazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda volta a chiarire se il dialogo sull’intelligenza artificiale tra Cina e Stati Uniti possa costituire un quadro sufficiente per la governance globale dell’IA.

Guo ha affermato che la Cina partecipa in modo costruttivo e responsabile alla governance globale dell’IA e contribuisce a fornire soluzioni in tale processo, sottolineando che il Paese sostiene il mantenimento del ruolo delle Nazioni Unite come canale principale e la costruzione di un sistema di governance globale dell’IA giusto ed equo.

“Siamo disposti a mantenere comunicazione e scambi con gli Stati Uniti attraverso il dialogo intergovernativo sull’IA e altri canali”, ha dichiarato Guo, osservando che ciò rappresenta sia un importante percorso verso un’intelligenza artificiale al servizio del bene comune e di tutti, sia una parte integrante della visione di un rapporto costruttivo tra Cina e Stati Uniti improntato alla stabilità strategica e basato su rispetto, equità e reciprocità.

(ITALPRESS).