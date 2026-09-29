Marocco, joint venture tra Gotion High-Tech e PowerCo nel settore delle batterie per auto elettriche

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Il Marocco si integra sempre più profondamente nelle nuove catene industriali europee. La joint venture annunciata a Kenitra tra Gotion High-Tech e PowerCo, società del gruppo Volkswagen, segna un nuovo passo nell’inserimento del Regno nella filiera strategica delle batterie per la mobilità elettrica. Secondo quanto riferisce il sito marocchino Le360, con un investimento di circa 480 milioni di euro il nuovo impianto produrrà materiali catodici Lfp (litio-ferro-fosfato) con una capacità che potrà raggiungere 100 mila tonnellate all’anno. Il dato più significativo riguarda la destinazione della produzione: Kenitra sarà collegata agli altri progetti industriali sviluppati da Gotion e Volkswagen in Spagna e Slovacchia, creando di fatto una catena produttiva che attraversa le due sponde del Mediterraneo.

Il progetto illustra la crescente complementarità industriale tra Marocco e Unione europea. Alla tradizionale produzione automobilistica si aggiungono progressivamente batterie, materiali avanzati e tecnologie legate alla decarbonizzazione dei trasporti. La posizione geografica del Regno, la competitività della sua piattaforma industriale, le infrastrutture e il crescente ricorso alle energie rinnovabili ne rafforzano l’attrattività in un momento in cui l’Europa punta a diversificare e rendere più resilienti le proprie catene di approvvigionamento. Con l’investimento Gotion-Volkswagen, Kenitra si afferma quindi non soltanto come polo automobilistico, ma come uno dei nuovi snodi euro-mediterranei dell’industria delle batterie.

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