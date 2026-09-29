Al Ghais “Accordo di Algeri del 2016 ha poto le basi per l’Opec+”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – L’Accordo di Algeri del 28 settembre 2016 rappresenta una tappa storica per l’Opec e per i mercati energetici mondiali e ha posto le basi per l’attuale alleanza Opec+. Lo ha affermato il segretario generale dell’Opec, Haitham Al Ghais, in un’intervista alla televisione algerina in occasione della sua visita ad Algeri per il decimo anniversario dell’accordo.

Secondo Al Ghais, l’accordo ha rappresentato la “prima pietra” del processo che avrebbe portato alla cooperazione tra i Paesi dell’Opec e dieci produttori non appartenenti all’organizzazione, creando il quadro dell’attuale alleanza Opec+.

Al Ghais ha ricordato anche il ruolo storico dell’Algeria all’interno dell’Opec, dalla conferenza dei capi di Stato e di governo del 1975 all’incontro di Orano del 2008, che portò a importanti riduzioni della produzione, fino all’Accordo di Algeri del 2016. “Questo accordo sarà ricordato dalla storia come una lezione per tutti coloro che si interessano di energia e dei mercati petroliferi mondiali”, ha affermato.

– foto IPA Agency –

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