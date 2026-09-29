Sea Watch, almeno due morti e numerosi dispersi nel naufragio di un gommone nelle acque tra Libia e Tunisia

ROMA (ITALPRESS) – Sono due i morti accertati dopo il naufragio di un gommone nelle acque tra Libia e Tunisia. Lo riferisce Sea Watch, che è intervenuta con la nave Aurora dopo una segnalazione lanciata da Alarm Phone. Il gommone è stato trovato quasi sgonfio. “A bordo c’erano 5 persone e 2 corpi senza vita. Altre 25 si erano aggrappate alla piattaforma di Hasdrubal per sfuggire al naufragio. Due donne hanno riferito di aver perso i propri figli tra le onde”, si legge nel post su X di Sea Watch. “Il gommone si trovava sul confine della Sar libica e tunisina, e sono stati i 5 superstiti a dirci che altre persone sarebbero riuscite a raggiungere la piattaforma petrolifera dopo il naufragio. Tra i due corpi senza vita c’era quello di un bambino, forse uno dei due dispersi”, si legge ancora.

– foto di repertorio IPA Agency –

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