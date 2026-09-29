Nuovi raid russi su Kiev nella notte, danni in diversi quartieri

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Nella notte i russi hanno lanciato un attacco missilistico combinato su Kiev e su diverse regioni dell’Ucraina ed è stato dichiarato il livello di allerta aerea “rosso”. Nella capitale si sono udite esplosioni e sono scoppiati incendi. Un incendio è divampato in un edificio non residenziale nel quartiere di Pechersk, mentre nel quartiere di Solomyansk, un’esplosione e un incendio hanno colpito uno degli edifici di un istituto scolastico: sono in corso accertamenti sui danni e sulle vittime.

– foto IPA Agency –

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