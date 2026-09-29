Netanyahu “Ucciso il comandante della Brigata di Hamas per il nord di Gaza”

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il comandante della Brigata di Hamas per il nord di Gaza, Izz al-Din al-Bik, è stato ucciso la scorsa notte in un attacco israeliano a Gaza City. Lo hanno annunciato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz in un comunicato congiunto. Al-Bik ha promosso attacchi contro le forze israeliane e ha reclutato nuovi terroristi, scrivono Netanyahu e Katz nella nota. “Continueremo a dare la caccia e a perseguire tutti i terroristi dell’organizzazione, dai comandanti all’ultimo degli operativi, ovunque si nascondano, finché Hamas non sarà più presente a Gaza”, si legge nella nota.

Secondo i media palestinesi, al-Bik è rimasto ucciso in un attacco che ha colpito un appartamento nel quartiere al-Nasr di Gaza City. L’uccisione di al-Bik rappresenta il terzo caso di un comandante di brigata di Hamas eliminato da Israele nelle ultime settimane, dopo la morte del comandante della Brigata di Rafah, avvenuta il 15 settembre, e quella del comandante della Brigata di Khan Younis, l’11 settembre.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).