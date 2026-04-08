Cina: portavoce, Paese continuerà a contribuire a ripristino pace in Golfo e Medio Oriente

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – In qualità di Paese responsabile, la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo e a portare contributi positivi al ripristino della pace e della tranquillità nella regione del Golfo e del Medio Oriente, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

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