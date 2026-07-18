Ucraina, Zelensky”Giorni pieni di consultazioni,ascolto ciò che dicono le persone”

IPA72609453 - This photo cannot be distributed in the Russian Federation..Mandatory Credit: Photo by Ukrinform/Shutterstock (16737076aa).President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy participates in a joint briefing with Prime Minister of the Netherlands Rob Jetten, who is on an official visit, following their meeting in Kyiv, Ukraine, March 8, 2026..Joint briefing of Volodymyr Zelenskyy and Rob Rob Jetten in Kyiv, Ukraine - 08 Mar 2026

KIEV (ITALPRESS) – “Ieri e oggi sono stati giorni pieni di consultazioni. Naturalmente, ascolto ciò che le persone dicono. Oggi ho parlato a lungo con Mykhailo Fedorov. Ho anche parlato con Oleksandr Syrskyi oggi. Le decisioni riguardo all’esercito saranno prese”.Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ringraziando “tutti coloro che hanno a cuore l’Ucraina. Grazie a tutti coloro che difendono le nostre posizioni in prima linea e a quelli che fanno del loro meglio per riportare la guerra a casa, in Russia, da dove è venuta”.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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