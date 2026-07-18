Pogacar sempre più padrone del Tour, vince anche la 14^ tappa

IPA86782333 - LE MARKSTEIN, FRANCE - JULY 18 : Pogacar Tadej (SLO) of UAE Team Emirates XRG in action during stage 14 of the 113rd edition of Tour de France an UCI World Tour 2.UWT cycling road race stage for Men Elite of 155 km with start in Mulhouse and finish in Le Markstein on July 18, 2026 in Le Markstein, France, 18/07/2026 ( Motordriver Kurt Vandenborre -

ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar resta il padrone incontrastato del Tour del France 2026. Lo sloveno della UAE Emirates, già maglia gialla con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori, non si accontenta e cala il poker, trionfando anche nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km. Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che viaggia spedito verso il suo quinto titolo, precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), autore di un’ottima prestazione, staccati entrambi di 38 secondi. Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che incamera un ulteriore distacco di 44″ dal leader della classifica generale; Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), invece, chiude in quinta posizione a 48″ da Pogacar, alla sua 25^ vittoria al Tour, la quarta in questa edizione. Lo sloveno è ora al comando con 4’30” su Vingegaard e 5’04” su Evenepoel. Domani andrà in scena la quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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