Cina: portavoce ministero Esteri, “Non ci sono ancora condizioni per summit con Giappone e Repubblica di Corea”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato lunedì che non sussistono ancora le condizioni per tenere un incontro tra i leader di Cina, Giappone e Repubblica di Corea (ROK), rispondendo a una domanda sul tema durante il consueto punto stampa quotidiano.

Spiegando il motivo, Mao ha affermato che le recenti dichiarazioni “palesi ed errate” del leader giapponese riguardo a Taiwan hanno minato le basi e il clima necessari alla cooperazione trilaterale tra i tre Paesi.

(ITALPRESS).