Cina: portavoce ministero Esteri, Giappone fallirà se dovesse seguire vecchio percorso militarismo

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Se il Giappone vuole seguire il vecchio percorso del militarismo, abbandonare il suo impegno per uno sviluppo pacifico e minare l’ordine internazionale del dopoguerra, finirà inevitabilmente per fallire, ha dichiarato venerdì un portavoce del ministero degli Esteri cinese.
(ITALPRESS).
