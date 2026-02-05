PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Mercoledì la Cina ha esortato l’Unione Europea a “rispettare il proprio impegno per l’apertura del mercato e la concorrenza leale” e a “smettere di abusare degli strumenti economici e commerciali unilaterali”.

Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian ha formulato queste osservazioni nel corso di un briefing quotidiano con la stampa, in risposta all’annuncio dell’UE di un’indagine su un’azienda cinese nel settore dell’energia pulita, citando preoccupazioni secondo cui l’impresa avrebbe beneficiato di sussidi statali e distorto la concorrenza all’interno del mercato dell’UE.

Lin ha osservato che l’UE “ha fatto frequentemente ricorso a strumenti economici e commerciali unilaterali, imponendo misure discriminatorie e restrittive alle imprese cinesi. Tali azioni inviano un segnale protezionistico, minano l’immagine dell’UE e riducono la fiducia delle aziende cinesi a investire in Europa”, ha aggiunto il funzionario.

“Esortiamo l’UE a onorare il proprio impegno per l’apertura del mercato e la concorrenza leale, a smettere di abusare degli strumenti unilaterali di politica commerciale e a fornire un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio per le aziende di tutto il mondo”, ha proseguito Lin.

Il portavoce ha aggiunto che la Cina salvaguarderà fermamente i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi.

