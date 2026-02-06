Cina: portavoce Esteri, “Più imprese estere investiranno a Hong Kong grazie a fiducia crescente”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ritiene che “un numero sempre maggiore di aziende statunitensi e di altre imprese estere investirà e farà affari a Hong Kong, beneficiando della modernizzazione cinese e della politica di ‘un Paese, due sistemi'”, ha dichiarato giovedì un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian lo ha affermato durante un briefing con la stampa, quando gli è stato chiesto di commentare il Rapporto 2026 sui risultati del sondaggio sul sentimento delle imprese della Camera di commercio statunitense a Hong Kong, secondo cui l’86% delle imprese statunitensi intervistate considera la regione un hub commerciale internazionale competitivo, il 92% non intende trasferire le proprie sedi fuori dalla città e il 94% ha espresso fiducia nello stato di diritto di Hong Kong.

“Le statistiche dimostrano la crescente fiducia delle aziende statunitensi nelle prospettive e nell’ambiente imprenditoriale di Hong Kong”, ha affermato Lin.

“Hong Kong si trova ora in una nuova fase in cui è destinata a prosperare, con un’economia in crescita e con il suo status di hub della finanza internazionale, del commercio e delle spedizioni marittime consolidato”, ha proseguito il funzionario.

“La regione è rimasta inoltre tra le prime posizioni in molteplici classifiche globali”, ha aggiunto Lin. La quarta sessione plenaria del 20esimo Comitato centrale del Partito comunista cinese ha proposto “una serie di importanti misure per promuovere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong, e la regione godrà di prospettive più ampie”, ha concluso Lin.

