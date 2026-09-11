Cina: portavoce Esteri, Paese prende accordi con India per incontro tra Xi e Modi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e India stanno prendendo accordi per un incontro tra il presidente Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della prossima 18esima edizione del Vertice BRICS a Nuova Delhi. Lo ha dichiarato oggi una portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Si tratterà del terzo anno consecutivo in cui Xi e Modi si incontrano, dopo i colloqui a Kazan e Tianjin, ha dichiarato la portavoce Mao Ning durante un briefing regolare con la stampa.

Secondo la portavoce, la Cina è pronta a lavorare con l’India per seguire la guida strategica dei due leader, considerare le relazioni bilaterali da una prospettiva strategica e di lungo termine, rafforzare la comunicazione, ampliare la cooperazione e gestire adeguatamente le divergenze, così da essere amici e partner in un rapporto di buon vicinato, aiutandosi a vicenda per raggiungere il successo.

(ITALPRESS).