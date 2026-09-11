Portavoce, Cina disposta a collaborare con partner BRICS per promuovere maggiore cooperazione all’interno del gruppo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con tutti i partner del BRICS per contribuire a portare avanti in modo costante e a rafforzare ulteriormente una cooperazione più ampia del gruppo BRICS. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.

Mao ha rilasciato queste osservazioni durante un regolare briefing con la stampa, rispondendo a una domanda sulle aspettative della Cina in merito alla 18esima edizione del Vertice BRICS.

Il gruppo rappresenta la piattaforma più importante per la solidarietà e la cooperazione tra i mercati emergenti e i Paesi in via di sviluppo nel mondo odierno, ha affermato Mao.

Dalla sua istituzione, i Paesi del BRICS hanno sostenuto lo spirito del gruppo basato su apertura, inclusività e cooperazione vantaggiosa per tutti, mantenendo il loro impegno a salvaguardare il multilateralismo, sostenendo equità e giustizia e perseguendo lo sviluppo comune, diventando così una forza trainante del Sud globale sia di nome che di fatto, ha aggiunto la funzionaria.

La Cina attribuisce grande importanza alla cooperazione del BRICS e vi partecipa attivamente, ha sottolineato Mao.

Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo vertice e pronuncerà un importante discorso, intrattenendo scambi approfonditi con i leader degli altri Paesi su questioni fondamentali, tra cui l’attuale situazione internazionale, lo sviluppo del meccanismo del BRICS e l’approfondimento della cooperazione pratica, e presentando importanti iniziative e proposte della Cina per indicare l’orientamento verso uno sviluppo di alta qualità della cooperazione più ampia tra i Paesi del BRICS, ha affermato la portavoce.

“La Cina è disposta a lavorare con tutti i partner del gruppo per contribuire a portare avanti in modo costante e a rafforzare ulteriormente la cooperazione più ampia del BRICS e per portare il contributo del gruppo alla costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità”, ha dichiarato Mao.

(ITALPRESS).