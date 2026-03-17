PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Stati Uniti sono in contatto tra loro in merito alla data della visita del presidente Donald Trump in Cina, e al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, ha affermato oggi a Pechino un portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa, in risposta a una domanda inerente.

In precedenza, alcuni media avevano riportato delle dichiarazioni di Trump secondo cui la sua visita in Cina avrebbe potuto essere rinviata, se la Cina non avesse fornito assistenza nella sorveglianza dello Stretto di Hormuz.

“Abbiamo preso atto del fatto che gli Stati Uniti hanno pubblicamente fornito chiarimenti sui fuorvianti resoconti dei media, definendoli completamente falsi”, ha dichiarato Lin, aggiungendo che la parte statunitense ha sottolineato che la visita non è legata alla questione dello Stretto di Hormuz.

(ITALPRESS).