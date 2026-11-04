PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina sta mantenendo i contatti con le parti interessate in merito a un incontro tra i capi di Stato di Cina, Russia e Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning durante un regolare briefing con la stampa.

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