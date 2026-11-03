ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Alexis Konstantopoulos, ha accolto con favore il rinnovo del mandato della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) da parte del Consiglio di Sicurezza.

Secondo quanto dichiarato dalla Delegazione dell’Unione Europea in Libia in un comunicato su Facebook, l’UE ha espresso calorose congratulazioni alla rappresentante speciale dell’ONU, Hanna Tetteh, auspicando la continuazione della stretta cooperazione per una Libia stabile e unita.

Konstantopoulos ha ribadito che l’Unione Europea rimane pienamente impegnata a sostenere un processo politico inclusivo, a guida e titolarità libica, che conduca a elezioni nazionali e alla creazione di istituzioni unificate.

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