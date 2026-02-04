PECHINO (CINA) (XINHUA) – Mercoledì, la Cina ha esortato il Giappone a “riflettere profondamente sulla propria storia di aggressioni e ad attenersi allo sviluppo pacifico”.

“Durante la Seconda guerra mondiale, il militarismo giapponese ha causato profonde sofferenze alla regione e al mondo”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian replicando alle recenti affermazioni del primo ministro giapponese Sanae Takaichi sull’intenzione del Paese nipponico di rivedere i suoi documenti sulla sicurezza.

Il portavoce ha aggiunto che “una serie di strumenti con valore giuridico internazionale, tra cui la Dichiarazione del Cairo, la Dichiarazione di Potsdam e l’Atto di resa del Giappone, hanno chiaramente delineato gli obblighi internazionali del Giappone in quanto Stato sconfitto, costituendo anche il fondamento politico e giuridico del suo ritorno nella comunità internazionale”.

“È per questo che l’emendamento costituzionale del Giappone è stato seguito con attenzione dalla comunità internazionale e dai suoi vicini asiatici”, ha dichiarato Lin.

Lin ha esortato il Giappone ad ascoltare la voce del suo popolo che chiede pace e si oppone alla guerra, ad attenersi a un percorso di sviluppo pacifico, e a ottenere la fiducia dei vicini asiatici e della comunità internazionale attraverso azioni concrete.

(XINHUA).